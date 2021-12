Vaccino, tocca ai bambini: in provincia di Cremona 21 mila coinvolti nella campagna

CREMONA - Il virus colpisce dove trova terreno fertile e i bambini non coperti dal vaccino stanno diventando con sempre maggiore frequenza un bersaglio facile. Nella prima ondata i più colpiti erano gli anziani, nella seconda e terza, l’età media dei malati di Covid scese a 50 anni, adesso si abbassa ulteriormente. All’ospedale Maggiore di Cremona la Pediatria ha visto ricoverati, da inizio pandemia, 25 bambini su un totale di 50 casi di positività transitati dal Pronto soccorso. Numeri molto bassi, ma che sono comunque cresciuti nelle ultime settimane, soprattutto se si tiene conto che i ricoveri di minori di 12 anni nella prima ondata erano stati pari a zero. Al momento i sintomi più diffusi tra i bambini tenuti in isolamento in ospedale riguardano soprattutto complicazioni gastrointestinali.

L’arrivo della variante Omicron, molto contagiosa, potrebbe far ulteriormente aumentare i positivi. Dal 16 dicembre, i bambini potranno essere vaccinati, e più crescerà la percentuale di copertura, meno frequenti saranno le complicazioni. Sono circa 21 mila i residenti in provincia di Cremona della fascia di età 5-11 anni coinvolti nella campagna. Per loro verranno organizzati slot dedicati, sia al centro massivo di Castelverde, sia negli altri hub provinciali. Le disposizioni della Società Italiana di Pediatria raccomandano infatti di tenere separati adulti e piccoli. Di conseguenza le Aziende socio sanitarie territoriali di Cremona e Crema dovranno predisporre orari ad hoc. «Si pensa, ad esempio, ai fine settimana, così potrebbe organizzarsi Cremona, per non interferire troppo con l’attività scolastica dei bambini e con quelle extra scolastiche», spiega il primario di Pediatria del Maggiore e dell’ospedale Oglio Po Claudio Cavalli. Tra gli adolescenti, ovvero la fascia di età dai 12-19 anni, mancano ancora all’appello oltre 5 mila aventi diritto al vaccino, su una popolazione provinciale di 26 mila ragazzi e ragazze. La copertura è dunque intorno all’80%. Un numero destinato ad aumentare con l’entrata in vigore del super Green pass. Se per la frequenza scolastica non ci sono infatti nuove limitazioni, non così è per poter utilizzare i mezzi pubblici, ma anche per l’attività sportiva.