Cremona, in provincia 22 nuovi contagi

CREMONA - Sono 22 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In Lombardia, a fronte di 44.037 tamponi effettuati, sono 1.005 i nuovi contagi registrati per un tasso di positività del 2,2%. Non si arresta l'aumento dei ricoveri: i pazienti Covid negli ospedali lombardi sono 1.111, di cui 125 in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri) e 966 nei reparti di area medica (+31). Il virus ha mietuto altre 15 vittime: il totale dei decessi dallo scoppio della pandemia sale così a 34.470.

