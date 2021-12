Ance, premi ai fedelissimi e borse di studio

CREMONA - Nel corso dell’annuale scambio di auguri di fine anno, si è svolta la cerimonia di consegna dei premi di Fedeltà Associativa alle imprese (valevoli per gli anni 2020 e 2021) e assegnazione delle Borse di Studio di Merito per onorare la storia dell’Associazione Costruttori Ance Cremona. Il presidente, Carlo Beltrami, nel ricordare che quest’anno ricorrono i 75 anni dalla fondazione di Ance Cremona, nata nel 1946, ha ringraziato le imprese e gli imprenditori che hanno creduto e che continuano a credere nell’Associazione, soprattutto in questi anni di difficile crisi economica prima e di pandemia poi, estendendo i ringraziamenti al vice presidente Gianfranco Ciboldi, al neo presidente della Cassa Edile di Cremona Giovanni Musoni e al presidente dell’Ente unificato Scuola Edile Cremonese-CPT Eugenio Villa. Sono stati quindi festeggiate le elezioni

per il rinnovo cariche del Gruppo Giovani Ance Cremona, che si sono svolte il 29 novembre, e che hanno visto il passaggio di consegne dalla carica di presidente da Fabio Bettoni, entrato nel Consiglio Direttivo Ance Cremona a Paolo Beltrami, che ha lasciato l’incarico di vice presidente del Gruppo Giovani al neo-eletto Stefano Zuccherofino. Il presidente Ance ha augurato un buon lavoro ai nuovi vertici, con l’augurio di essere portatori di innovazione e sviluppo del settore delle costruzioni. Infine, ha ringraziato i sindaci revisori, il tesoriere Nicola Bonioli, i probiviri e tutto il personale associativo per l’impegno sempre profuso a favore delle imprese.





Le imprese che hanno ricevuto il Premio di fedeltà Associativa sono le seguenti:







ANNO 2020



30 ANNI DI ISCRIZIONE (1990-2020)

Bertoni Maurizio e Sergio S.n.c. con sede a Corte de’ Cortesi

con sede a Corte de’ Cortesi Impresa Edile Taglietti Giuseppe & C. S.n.c. con sede a Vailate





20 ANNI DI ISCRIZIONE (2000-2020)

Aroldi F.lli di Aroldi Franco e Cesare S.n.c . con sede a Casalmaggiore

. con sede a Casalmaggiore Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. (Gabe Srl) con sede a Paderno Ponchielli







ANNO 2021

40 ANNI DI ISCRIZIONE (1981-2021)

Costruzioni Edili Andreoli S.r.l. con sede a Trigolo

con sede a Trigolo Impresa Edile Luzzara Romano e Figlio S.n.c. con sede a Casalmaggiore





30 ANNI DI ISCRIZIONE (1991-2021)

Bettoni Giovanni & C. S.n.c. con sede ad Annicco

con sede ad Annicco Costruzioni Vago Giuseppe S.r.l. con sede a Cremona

con sede a Cremona Merico Giuseppe e Palmiro S.n.c. con sede a Ripalta Cremasca





20 ANNI DI ISCRIZIONE (2001-2021)

Beltrami Re S.r.l. con sede a Cremona





Sono stati consegnati anche due premi speciali :

Torchio Giuseppe S.n.c. con sede a Solarolo Rainerio - 70 anni di iscrizione (1952)

con sede a Solarolo Rainerio - 70 anni di iscrizione (1952) L'Edilizia S.r.l. con sede a Soncino - 60 anni di iscrizione (1962)

Le Borse di Studio sono state assegnate ai seguenti studenti meritevoli, figli o nipoti di imprenditori associati o figli di dipendenti impiegati delle imprese associate:

UNIVERSITÀ

Sofia Boccoli - ditta Beltrami Costruzioni Spa, Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Università Cattolica di Piacenza, “Gestione di Azienda”

- ditta Beltrami Costruzioni Spa, Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Università Cattolica di Piacenza, “Gestione di Azienda” Silvia Bonioli , ditta Bonedil Srl, Facoltà di scienze della formazione – Università Cattolica di Piacenza

, ditta Bonedil Srl, Facoltà di scienze della formazione – Università Cattolica di Piacenza Ludovica Musoni , ditta Musoni Renzo Snc, Università Iulm di Milano, Laurea in arti spettacolo ed eventi culturali

, ditta Musoni Renzo Snc, Università Iulm di Milano, Laurea in arti spettacolo ed eventi culturali Carloalberto Musoni , ditta Musoni Renzo Snc, Laurea triennale Facoltà di Architettura Politecnico di Milano

, ditta Musoni Renzo Snc, Laurea triennale Facoltà di Architettura Politecnico di Milano Laura Merico , ditta Merico Giuseppe e Palmiro Snc, Laurea Magistrale in Economia e Finanza, Università degli studi di Bergamo

, ditta Merico Giuseppe e Palmiro Snc, Laurea Magistrale in Economia e Finanza, Università degli studi di Bergamo Luca Romani , ditta G.R. Costruzione Srls, Facoltà magistrale di Ingegneria - Politecnico di Milano

, ditta G.R. Costruzione Srls, Facoltà magistrale di Ingegneria - Politecnico di Milano Alessandro Vago , ditta Costruzioni Vago Srl, Facoltà magistrale di Architettura e disegno Urbano- Politecnico di Milano

, ditta Costruzioni Vago Srl, Facoltà magistrale di Architettura e disegno Urbano- Politecnico di Milano Camilla Villa, ditta La Cometa Snc, Facoltà magistrale di Architettura delle costruzioni – Politecnico di Milano.





SCUOLE SUPERIORI