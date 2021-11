Cremona, in provincia 128 positivi: è la quarta ondata

CREMONA - Sono 128 i positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In Lombardia a fronte di 113.920 tamponi effettuati, sono 2.207 i nuovi casi per un tasso di positività dell'1,9%. Praticamente stabile il numero dei ricoverati: 801 in tutto, ci cui 72 in terapia intensiva (+5) e 729 nei reparti di area medica (-7). Si allunga la lista dei decessi, con 13 nuove vittime. Ecco la lista dei casi odierni per provincia:

Milano: 737 di cui 301 a Milano città;

Bergamo: 136;

Brescia: 261;

Como: 140;

Cremona: 128 ;

; Lecco: 55;

Lodi: 42;

Mantova: 72;

Monza e Brianza: 220;

Pavia: 108;

Sondrio: 51;

Varese: 177.