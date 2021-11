Cremona, nelle scuole della provincia cresce il trend dei contagi

CREMONA - Seconda settimana consecutiva di incremento per i contagi nelle scuole provinciali, ma si resta comunque su numeri che non destano particolare allarme. Ats Val Padana ha diffuso i dati aggiornati: sono 46 i positivi al Covid-19 emersi nel periodo tra il 25 e il 31 ottobre, rispetto ai 38 della settimana precedente e ai 16 della metà del mese scorso. Il trend di lungo periodo è dunque in crescita, complice la stagione ormai quasi invernale e il fatto che bambini e ragazzi passino sempre più tempo al chiuso. La mappa aggiornata dei contagi comunicata dall’Azienda di Tutela della Salute vede 8 positivi negli asili, 15 alle primarie, 18 alle medie e 5 alle superiori. Una situazione che rimane comunque di assoluta tranquillità, come dimostrano le percentuali dei contagiati, rapportate sul totale della popolazione scolastica cremonese, cremasca e casalasca, pari a 49.331 under 18. Il tasso di positività è dello 0,09%, lo 0,01% in più rispetto alla settimana tra il 19 e il 25 ottobre. Diminuiscono, invece, gli alunni isolamento preventivo. Sono 278, per 14 classi: 83 delle materne, 101 delle primarie e 94. Nessuna classe delle superiori è stata coinvolta da questi provvedimenti precauzionali.