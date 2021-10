Tre vittime del Covid in Lombardia, una in provincia di Cremona

CREMONA - Sono 570 a fronte di 129.733 tamponi effettuati i nuovi casi di positività al Covid 19 in Lombardia - 30 in provincia di Cremona - nelle ultime 24 ore con un tasso di positività dello 0,4 (ieri 0,53%). I degenti in terapia intensiva sono 45 (-3) mentre quelli ricoverati non in terapia intensiva 300 (-12). Tre le vittime - una a Cremona - per un totale di 34.148 dall’inizio della pandemia.

LOMBARDIA ANCORA BIANCA. «Dall’Istituto superiore di Sanità ci viene confermato che per le prossime settimane la Lombardia continuerà ad essere zona bianca perché non supererà le soglie di occupazione delle terapie intensive e di ospedalizzazioni. Il contagio comunque è risalito e il mio invito è a proseguire con le vaccinazioni». Lo ha detto il vice presidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti, a margine di un convegno della Conferenza episcopale lombarda sulla sanità.

«La terza dose è partita, quindi invito tutti coloro che ne hanno diritto ad effettuarla» perché «ci sono tutte le condizioni scientifiche per farlo in assoluta sicurezza e tranquillità», oltre a «tenere tutte le misure di protezione individuale, mascherine, igienizzazione della mani e distanziamento», ha detto Moratti.

«Quella della pandemia - ha aggiunto - è una battaglia lunga e difficile. Oggi abbiamo toccato il 91% delle adesioni. Grazie al vaccino ricominciamo gradualmente una vita sociale e attiva, però non dobbiamo abbassare la guardia».