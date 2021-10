Ventimila tamponi in cinque giorni

CREMONA - Almeno 20 mila tamponi in cinque giorni: si tratta di una stima che si riferisce al periodo che ha preso il via mercoledì. Tiene conto anche della giornata di ieri, dove, per forza di cose, essendo il 90% delle farmacie chiuse per la festività, i numeri sono stati molto bassi. Nonostante il grande sforzo di 60 farmacie sulle 120 della provincia, nonostante le ore in più programmate da ogni singolo farmacista solo per soddisfare le richieste per questi test, è emerso chiaro che la domanda supera di molto l’offerta. Il sistema di prenotazioni funziona, ma i posti disponibili vengono presto esauriti. Inevitabilmente, sono state centinaia le persone a caccia del tampone che hanno ricevuto dei no, oppure hanno dovuto tentare in diverse farmacie prima di trovare un posto. Tra rinvii e attese, la corsa al test anti Covid sta diventando per molti un vero affanno. Una fonte di stress, con l’incubo di perdere giornate di lavoro (per legge chi non ha il Green pass è considerato assente ingiustificato e dunque non retribuito).