Cremona, in provincia 9 nuovi casi

CREMONA - Sono 361 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 66.383 tamponi effettuati, su un totale di 15.137.746 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso (ieri 8), che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 34.050. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 365 di cui 58 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 9.428 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 840.585 (+447). Gli attualmente positivi in totale sono 9.851 (-87). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 87, Brescia 50, Varese 69, Monza e Brianza 26, Como 16, Bergamo 39, Pavia 22, Mantova 6, Cremona 9 (in netto calo rispetto ai 28 di ieri) Lecco 6, Lodi 4, Sondrio 8.