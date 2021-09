Cremona, in provincia 12 nuovi casi e nessuna vittima

CREMONA - Sono 12 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In Lombardia sono stati riscontrati 304 casi (ieri 478), a fronte di 54.810 tamponi effettuati, su un totale di 14.826.572 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 10 decessi (nessuno in provincia di Cremona) che portano il numero delle vittime complessive in regione a 34.022. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia sono 379, di cui 61 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 10.413 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 837.549 (+208). Gli attualmente positivi in totale sono 10.853 (+86).

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: