In provincia di Cremona 12 nuovi casi: tasso di positività stabile

CREMONA - In Lombardia sono stati effettuati 49.658 tamponi, i positivi sono 594 (1,1%), 12 in provincia di Cremona. Diminuiscono i ricoverati nei reparti (391; -4), mentre nelle Terapie intensive si registra un nuovo ingresso (59; +1). I nuovi decessi sono due per un totale complessivo di 33.947 morti in regione dall’inizio della pandemia (nessuna vittima in provincia di Cremona).

[I DATI]