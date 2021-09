Fontana: "Lombardia bianca grazie ai vaccini". Manca all'appello il 13%

CREMONA - "Anche la settimana prossima la Lombardia sarà in zona bianca": lo ha annunciato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Anche per questa settimana, infatti, i dati lombardi sono "assolutamente buoni", ha affermato il governatore. L'andamento dei contagi, infatti, è addirittura rallentato rispetto alla settimana precedente. "Grazie alla vaccinazione - ha aggiunto Fontana - stiamo tornando ad 'essere normali', a recuperare il tempo perso e a fare tutte ciò che facevamo prima della pandemia anche se bisogna convincere ancora più persone a vaccinarsi. Oggi registriamo un'adesione pari all'87 degli aventi diritto. Nel residuo 13% ci sono coloro che non possono essere vaccinati per patologie e chi per scelta non lo ha fatto fino ad oggi". Da qui l'invito ad avere ancora un po' di cautela e a mantenere gli atteggiamenti virtuosi che stanno consentendo alla Lombardia di rimanere in zona bianca prima di poter dire di essere di nuovo completamente "liberi".