In provincia di Cremona 11 nuovi positivi

CREMONA - Con 55.235 tamponi eseguiti sono 404 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, con un tasso di positività in netto calo allo 0,7% (ieri 1,4%). Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+1, 58) e anche negli altri reparti (+13, 365). Sono due i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 33.933 morti in regione. Ecco il quadro delle ultime 24 ore per quanto riguarda le province:

Milano: 115

Brescia: 61

Monza: 49

Bergamo: 42

Como: 29

Pavia: 19

Mantova: 13

Varese: 12 a Varese

Cremona: 11

Lodi: 10

Sondrio: 8

Lecco: 7.