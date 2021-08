In provincia di Cremona 21 nuovi positivi

CREMONA - Sono 21 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore: un dato in calo rispetto a ieri, quando i contagi erano stati 28. In Lombardia i casi registrati sono 504 (nella giornata precedente 627) per una percentuale dell'1,4% sui 34.547 tamponi effettuati. Negli ospedali lombardi si registra un lieve aumento dei ricoverati (+4). Nessun nuovo caso nelle province di Lecco e Monza Brianza.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 34.547, totale complessivo: 13.175.422

- i nuovi casi positivi: 504

- in terapia intensiva: 41 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 314 (+5)

- i decessi, totale complessivo: 33.875 (+3)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 136 di cui 46 a Milano città;

Bergamo: 32;

Brescia: 63;

Como: 17;

Cremona: 21;

Lecco: 0;

Lodi: 10;

Mantova: 61;

Monza e Brianza: 0;

Pavia: 36;

Sondrio: 12;

Varese: 96