In provincia di Cremona 7 nuovi positivi, in Lombardia sono 374

CREMONA - Sono 7 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In Lombardia i casi registrati sono 374 a fronte di 32.997 tamponi effettuati (1,1%). Due le nuove vittime nel territorio regionale. Sul fronte dei ricoveri ospedalieri, salgono i letti occupati nei reparti ordinari (+9) e calano in terapia intensiva (-1).

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 32.997 totale complessivo: 13.065.784

- i nuovi casi positivi: 374

- in terapia intensiva: 39 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 320 (+9)

- i decessi totale complessivo: 33.862 (+2)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 105 di cui 34 a Milano città;

Bergamo: 34;

Brescia: 42;

Como: 27;

Cremona: 7;

Lecco: 10;

Lodi: 10;

Mantova: 15;

Monza e Brianza: 49;

Pavia: 32;

Sondrio: 7;

Varese: 15.