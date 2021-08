In provincia di Cremona un nuovo positivo e una vittima

CREMONA - I numeri del bollettino post-ferragostano risultano particolarmente bassi: sono 138 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nell'intera Lombardia, di cui soltanto uno in provincia di Cremona. Nel nostro territorio si conta, però, una nuova vittima. Il numero dei ricoverati negli ospedali lombardi è praticamente immutato: -2 nelle terapie intensive e +3 negli altri reparti.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 5.960 totale complessivo: 13.032.787

- i nuovi casi positivi: 138

- in terapia intensiva: 40 (-2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 311 (+3)

- i decessi totale complessivo: 33.860 (+3)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 43 di cui 12 a Milano città;

Bergamo: 4;

Brescia: 2;

Como: 3;

Cremona: 1;

Lecco: 8;

Lodi: 1;

Mantova: 10;

Monza e Brianza: 9;

Pavia: 6;

Sondrio: 0;

Varese: 38