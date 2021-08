In provincia di Cremona 21 nuovi casi

CREMONA - Sono 637 i nuovi positivi al Covid - 21 a Cremona - a fronte di 36.111 tamponi effettuati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Si registra inoltre un decesso, facendo così salire a 33.838 il numero di vittime dall’inizio della pandemia.

Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 35 mentre i dimessi/guariti sono 138. I pazienti ricoverati sono 276.

Per quanto riguarda i nuovi casi per provincia Milano conta 192 contagi, Brescia 79, Varese 123, Monza 26, Como 23, Bergamo 42, Pavia 16, Mantova 53, Cremona 21, Lecco 16, Lodi 7 e Sondrio 4.

IN ITALIA. Sono 5.735 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.902 . Sono invece 11 le vittime in un giorno (ieri erano state 22). Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.396.417, i morti 128.220. I dimessi e i guariti sono invece 4.155.931, con un incremento di 1.991 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi salgono a 112.266 con un aumento di 3.731 rispetto nelle ultime 24 ore.

Sono 203.511 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 293.863. Il tasso di positività è del 2,8%, in aumento rispetto al 2.3% di ieri.

Sono 299 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 24. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2631, 98 in più rispetto a ieri.