Contagi in crescita: in provincia 34 nuovi casi

CREMONA - Continuano a salire i contagi in provincia di Cremona: nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 34 nuovi positivi. Sono 793 i casi registrati in tutta la regione, a fronte di 35.340 tamponi effettuati per un tasso di positività del 2,2%. In lieve crescita il numero complessivo dei ricoverati: +7 nei reparti ordinari e -1 in terapia intensiva.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 35.340, totale complessivo: 12.698.582

- i nuovi casi positivi: 793

- in terapia intensiva: 31 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 254 (+7)

- i decessi totale complessivo: 33.835 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 222 di cui 85 a Milano città;

Bergamo: 29;

Brescia: 67;

Como: 35;

Cremona: 34;

Lecco: 16;

Lodi: 22;

Mantova: 56;

Monza e Brianza: 48;

Pavia: 21;

Sondrio: 13;

Varese: 189.