Edilizia scolastica, 1 milione e mezzo per la provincia di Cremona

CREMONA - "Garantire pari opportunità di crescita per bambini e bambini e favorire concretamente l'occupazione femminile": questo lo scopo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha stanziato fondi per asili nido e scuole dell’infanzia in varie Regioni. Sono 453 i progetti ammessi, per un totale di 700 milioni stanziati.

Gli interventi previsti sono principalmente opere di nuova costruzione o ampliamento, di demolizione e ricostruzione o di adeguamento sismico. Nella nostra provincia in arrivo fondi per 1 milione e 336mila euro, ecco la lista dei progetti finanziati:

Centro polifunzionale per la famiglia di Casaletto Ceredano , finanziamento concesso €5.000 (richiesto: €85.000)

, finanziamento concesso €5.000 (richiesto: €85.000) Asilo nido di Pieranica , finanziamento concesso €35.000 (richiesto: €630.000)

, finanziamento concesso €35.000 (richiesto: €630.000) Scuola dell'infanzia Sant'Ambrogio di Cremona , finanziamento concesso €22.500 (richiesto: €427.500)

, finanziamento concesso €22.500 (richiesto: €427.500) Scuola dell'infanzia Castello di Cremona , finanziamento concesso €80.000 (richiesto: €1.520.000)

, finanziamento concesso €80.000 (richiesto: €1.520.000) Scuola dell'infanzia di Spino d'Adda , finanziamento concesso €256.000 (richiesto: €1.344.000)

, finanziamento concesso €256.000 (richiesto: €1.344.000) Asilo nido via IV novembre di Crema , finanziamento concesso €900.000 (richiesto: €1.050.000)

, finanziamento concesso €900.000 (richiesto: €1.050.000) Asilo nido di Monte Cremasco, finanziamento concesso €38.000 (richiesto: €702.000)

“L’educazione della fascia 0-6 anni - ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi - è una delle sfide sociali più importanti per il nostro Paese, che registra un grave ritardo rispetto alla media europea in questo settore. Con questo Avviso autorizziamo importanti risorse, soprattutto a favore delle aree con maggiori difficoltà.".