Personale scolastico: in provincia vaccinati 8 su 10

CREMONA - Il 20% del personale scolastico che risiede in provincia non è vaccinato: 1.244 tra insegnanti, dirigenti e operatori sui 6.138 che, in base ai dati forniti dall’Azienda tutela della salute Val Padana, vivono nei distretti sanitari cremonese-casalasco e cremasco. Il conteggio tiene conto anche dell’ultima campagna di porte aperte (possibilità di ricevere la prima dose senza doversi prenotare), promossa a livello regionale nei giorni scorsi, precisamente tra sabato 17 e mercoledì 21, quando su un potenziale bacino di non vaccinati pari a oltre 1.200 residenti, si erano presentati solo in 71, 34 al centro massivo di CremonaFiere e 37 all’ex tribunale di Crema.

Sostanzialmente, l’80% del personale scolastico provinciale ha completato le vaccinazioni con la seconda dose già prima dell’inizio dell’estate. Nessuno in Ats si faceva grandi illusioni che il restante 20% approfittasse dei cinque giorni di open day. Il flop delle presenze ha dimostrato che in pochissimi, solo il 5%, in questi mesi hanno cambiato idea. Resta da capire ora se le nuove regole imposte dall’obbligo del Green pass per accedere a diversi servizi e svaghi, porteranno anche molti lavoratori del settore istruzione a decidere di vaccinarsi.