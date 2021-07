In provincia 10 casi, terzo peggior dato della Lombardia

CREMONA - Sono 10 i nuovi casi di positività al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. Se il numero è relativamente basso, va sottolineato come il dato sia il terzo peggiore nel quadro regionale: solo nel territorio milanese e in quello varesotto si sono riscontrati più contagi in valore assoluto, nel lunedì che è tipicamente la giornata con il più basso numero di tamponi. Sono 11.621 quelli effettuati in Lombardia, con 208 nuovi casi che portano il tasso di positività a quota 1,7%, in ulteriore crescita rispetto al trend degli ultimi giorni. Sul fronte delle ospedalizzazioni, diminuisce il numero dei ricoverati nelle terapie intensive (-1) ma aumentano i letti occupati negli altri reparti (+3).

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 11.621, totale complessivo: 12.143.485

- i nuovi casi positivi: 208

- in terapia intensiva: 30 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 138 (+3)

- i decessi totale complessivo: 33.810 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 100 di cui 64 a Milano città;

Bergamo: 1;

Brescia: 9;

Como: 5;

Cremona: 10;

Lecco: 3;

Lodi: 3;

Mantova: 10;

Monza e Brianza: 3;

Pavia: 4;

Sondrio: 0;

Varese: 41.