In provincia di Cremona sono 13 i nuovi casi

CREMONA - Sono 13 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività in Lombardia si conferma superiore all'1% (per l'esattezza 1,1%): a fronte dei 32.332 tamponi effettuati, infatti, sono 381 i nuovi positivi. Nel frattempo continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-3), ma aumenta lievemente il numero di letti occupati negli altri reparti (+5)

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 32.332, totale complessivo: 12.030.688

- i nuovi casi positivi: 381

- in terapia intensiva: 29 (-3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 128 (+5)

- i decessi totale complessivo: 33.802 (=)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 130 di cui 77 a Milano città;

Bergamo: 18;

Brescia: 23;

Como: 25;

Cremona: 13;

Lecco: 6;

Lodi: 17;

Mantova: 28;

Monza e Brianza: 26;

Pavia: 21;

Sondrio: 2;

Varese: 43.