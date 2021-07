In provincia 12 positivi, in regione 205 casi

CREMONA - Sono 12 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. In Lombardia i casi da Covid-19 sono 205, in diminuzione rispetto a ieri (230), su 35.138 tamponi eseguiti, per una percentuale dello 0,58. In aumento lieve i ricoverati in terapia intensiva, sono 37, +2 sul dato di ieri. Diminuiscono invece i ricoverati in reparto, oggi 121, ieri 127. I decessi registrati sono 3 per un totale in regione di 33.798.

In Italia sono stati effettuati 208.419 tamponi (tra molecolari e antigenici), secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 196.922. Il tasso di positività è dello 0,67%, stabile rispetto allo 0,7% di ieri. I positivi al test, infatti, sono 1.400: ieri erano stati 1.390. Sono invece 12 le vittime in un giorno, più che dimezzate rispetto alle 25 di ieri. Sono 161 i pazienti in terapia intensiva per Covid in Italia, 8 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 6 (ieri erano stati 8). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.147, in calo di 20 unità.