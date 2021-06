In diretta streaming il Nuovo Premio Vergani

CREMONA - E' il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana a presiedere oggi la cerimonia di premiazione in modalità ibrida (premiatori e premiati in presenza, mentre l’evento sarà trasmesso in streaming) del Nuovo premio Guido Vergani 2021. Promosso dal Gruppo Cronisti Lombardi con il contributo dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti e dell'Unione nazionale cronisti italiani, il premio ha l’obiettivo di sottolineare il ruolo e la funzione che il cronista svolge nel lavoro quotidiano a contatto diretto delle istituzioni e dei cittadini, e per dare un riconoscimento a coloro che si sono distinti per impegno professionale e umano.

È riservato a giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti a tempo pieno che lavorano nelle redazioni di cronaca della Lombardia e, con una sezione speciale fuori concorso, ai blogger iscritti all’Ordine. Quella che si conclude oggi è stata un’edizione incentrata sui tanti cambiamenti che la pandemia ha accelerato.