Record di seconde dosi: un cremonese su tre è 'immune'

CREMONA - Prima in regione per cicli vaccinali completi (33,2%), Cremona scivola al quarto posto tra le province lombarde per quota di prime somministrazioni (65%), preceduta da Lecco (68,6%), Lodi (67,1%) e Como (66,5%). In totale, secondo i dati aggiornati al 23 giugno, sul territorio cremonese sono stati erogati 206.609 prime dosi e 105.522 richiami. I numeri confermano dunque l'efficienza della macchina vaccinale cremonese. In totale in Lombardia le somministrazioni sono 8.321.588 di cui 5.728.662 prime dosi (64%) e 2.592.926 seconde dosi (29%).

"Un vaccino su 5 in Italia somministrato in Lombardia, ma non fa notizia" Campagna da record in regione. Ma a luglio potrebbero esserci problemi legati alle forniture