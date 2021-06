Risalgono i contagi, in provincia di Cremona sono 24

CRONACA - In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati per Covid nelle terapie intensive (-8) e nei reparti (-56). A fronte di 34.998 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, sono 256 i nuovi positivi (0,7%). In provincia di Cremona i contagi sono 24, un dato in netta crescita rispetto agli ultimi giorni. Cinque i decessi in regione (nessuno a Cremona) dato che porta il totale complessivo delle vittime lombarde a 33.742.