In provincia 4 positivi, indice di contagio sotto l'1%

CREMONA - Sono 4 i casi positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In Lombardia diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-22). A fronte di 34.447 tamponi effettuati, sono 291 i nuovi positivi (0,8%). I guariti/dimessi sono 434.

CORONAVIRUS IN LOMBARDIA: IL QUADRO DELL'8 GIUGNO

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 34.447 (di cui 17.121 molecolari e 17.326 antigenici) totale complessivo: 10.915.877

- i nuovi casi positivi: 291 (di cui 11 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 783.926 (+434), di cui 2.109 dimessi e 781.817 guariti

- in terapia intensiva: 145 (-22)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 817 (+18)

- i decessi, totale complessivo: 33.686 (+11)

I nuovi casi per provincia: