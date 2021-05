Positivi: 16 in provincia di Cremona e 66 in Lombardia

CREMONA - Sono 16 i positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In Lombardia a fronte di 42.222 tamponi effettuati, sono 666 i nuovi positivi (1,5%). I guariti/dimessi sono 1.730.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 42.222 (di cui 25.770 molecolari e 16.452 antigenici) totale complessivo: 10.503.550

- i nuovi casi positivi: 666 (di cui 52 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 765.498 (+1.730), di cui 3.139 dimessi e 762.359 guariti

- in terapia intensiva: 273 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.369 (-84)

- i decessi, totale complessivo: 33.510 (+15)

I nuovi casi per provincia: