In provincia di Cremona 49 positivi e nessuna vittima

CREMONA - In provincia di Cremona nelle ultime 24 ore si sono registrati 49 positivi al Coronavirus. I casi sono dunque in calo rispetto a ieri, quando i contagi erano stati 61. Nessuna vittima: la conta dei decessi cremonesi dall'esplosione della pandemia resta ferma a 1.505. In Lombardia sono 1.584 i nuovi positivi, a fronte di 52.497 tamponi effettuati, su un totale di 9.828.006 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 43 decessi in regione, che portano il numero delle vittime complessive a 33.149. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 2.850 di cui 490 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 42.214 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 738.385 (+3.093). Gli attualmente positivi in totale sono 45.554 (-1.552).

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia:

- Milano 424

- Brescia 169

- Varese 169

- Monza e Brianza 164

- Como 115

- Bergamo 157

- Pavia 90

- Mantova 85

- Cremona 49

- Lecco 44

- Lodi 56

- Sondrio 29

Sono 10.176 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 10.554) a fronte di 338.436 tamponi effettuati su un totale di 60.871.018 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 224 i decessi, che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 122.694. Con quelli di oggi diventano 4.102.921 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 390.120 (-7.444), 372.110 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 15.799 di cui 2.211 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.590.107 con un incremento di unità 17.394 nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (1.584), seguita da Campania (1.415), Lazio (999), Puglia (979) ed Emilia-Romagna (875).