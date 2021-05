La ex fidanzata: «Ho lasciato Patrick perché mi picchiava»

PARMA - Patrick Mallardo, reo confesso dell'omicidio del 18enne di Casalmaggiore Daniele Tanzi, forse voleva uccidere anche la ex fidanzata. «Un femminicidio sventato», avrebbe detto la giovane sotto shock.

«Lo sapevo che sarebbe finita così. Patrick ultimamente mi aveva detto che accettava il fatto di essere solo amici ma lo avevo lasciato perché mi aveva picchiata. Lo sapeva mia madre e lo sapevano anche i suoi genitori. Ero andata a convivere con loro e se n'erano accorti». È il racconto della ex fidanzata Maria Teresa, la ragazza di 18 anni che ha assistito all’omicidio di Daniele Tanzi. Il reo confesso dell’omicidio del ragazzo, avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in un mulino abbandonato alle porte di Parma, era già stato segnalato alle forze dell’ordine per i suoi atteggiamenti violenti.

«Tre volte sono andata a denunciare il suo comportamento ai carabinieri - spiega la mamma della ragazza -. Aveva picchiato lei e mi aveva insultata nei modi peggiori. Sapeva tutto anche l’assistente sociale che ci segue e che conosceva tutta la storia di Maria Teresa», continua mamma Morena, «e come al solito si va dentro alle questioni solo quando una persona muore. Nessuno lo ha fermato prima. E noi lo avevamo detto che sarebbe finita così».