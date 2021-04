In provincia di Cremona 69 nuovi positivi e una vittima

[CLICCA QUI PER INGRANDIRE L'IMMAGINE]

CREMONA (29 aprile 2021) - Nelle ultime 24 ore in Lombardia, a fronte di 51.253 tamponi analizzati, sono 2.304 i nuovi positivi (4,4% il rapporto contagi-tamponi). In provincia di Cremona il numero dei nuovi positivi si mantiene stabile: nelle ultime 24 ore sono stati 69. Nelle Terapie intensive i ricoverati attualmente sono 557, con un calo di 18 persone. Nei reparti normali gli ospedalizzati sono 3.597, con una diminuzione di 110 persone. Nelle ultime 24 ore nella regione si sono registrati altri 40 morti - una vittima in provincia di Cremona -, dato che porta il totale complessivo delle vittime a 32.829

