Pochi tamponi, in provincia di Cremona 30 nuovi positivi

CREMONA (26 aprile 2021) - In Lombardia il report del lunedì come al solito indica un numero di tamponi processato molto basso rispetto al solito, inferiore alla metà se paragonato a quello degli altri giorni. A fronte di 16.993 tamponi effettuati, sono 872 i nuovi positivi (5,1% il rapporto fra contagi e tamponi analizzati). I nuovi casi di positività in provincia di Cremona sono 30. Continua a Scendere il numero dei ricoverati nelle terapie intensive: 601 (-9). In diminuzione anche gli ospedalizzati nei reparti normali:3824 (-62). In Lombardia, nelle ultime 24 ore, si registrano altri 31 morti - due in provincia di Cremona -, dato che porta il totale complessivo delle vittime a 32.688.

