In provincia 84 positivi

CREMONA (24 aprile 2021) - Con 50.456 tamponi effettuati, è di 2313 il numero di casi positivi registrati in Lombardia, con una percentuale al di sotto del 4,9% che resta quasi invariata da due giorni. Continua anche il calo dei ricoveri, che in terapia intensiva sono 611 (33 meno di ieri) e negli altri reparti 4050, in calo di 125. Sono invece 49 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 32.618.

I nuovi casi per provincia



Bergamo: 202;

Brescia 219;

Como: 152;

Cremona: 84;

Lecco: 72;

Lodi: 43;

Mantova: 116;

Milano: 757;

Monza e Brianza: 220;

Pavia: 114;

Sondrio: 47;

Varese: 239.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO