Vaccinazioni, Piloni (Pd): «Problemi di prenotazione per chi ha la tessera sanitaria in scadenza»

MILANO (19 aprile 2021) - «Da stamattina sono aperte le adesioni per la fascia 65-69 anni. Moltissime sono le segnalazioni di persone che non riescono a prenotare l'appuntamento in quanto il sistema non riconosce i dati che vengono inseriti (numero di tessera sanitaria e codice fiscale). Tutte queste persone hanno una cosa in comune: la scadenza della tessera sanitaria a luglio». E' il consigliere regionale Matteo Piloni (Pd) a sottolineare difficoltà nelle prenotazioni dei lombardi nella nuova fascia di età.

«In pochi hanno già ricevuto la nuova tessera e, inserendo i dati della stessa, riescono a prenotare - sottolinea Piloni -. Ho informato ATS Valpadana del problema, che parrebbe essere di natura tecnica. Il punto è che, anche di fronte alla scadenza, la tessera risulta comunque valida e deve essere riconosciuta dal sistema. Ma non è così. Questa situazione sta creando molti problemi a tante persone che non riescono ad iscriversi. Per questo ho scritto ad ATS per segnalare il problema ed intervenire per risolverlo. Di seguito, nel caso il problema persista e poter rilasciare il proprio nominativo, lascio il contatto telefonico degli uffici di ATS che si occupano del rilascio e del rinnovo della tessera: 0372-497395 (dalle 9 alle 12.30)».

