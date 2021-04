In provincia di Cremona 3 vittime e 20 nuovi contagi

[CLICCA QUI PER INGRANDIRE L'IMMAGINE]

CREMONA (12 aprile 2021) - Come tutti i lunedì il numero dei tamponi analizzati diminuisce drasticamente ma quello che conta è la percentuale fra nuovi positivi e tamponi processati: in questo senso il dato in Lombardia è costante al 5,2%. Nel dettaglio, a fronte di 19.022 tamponi processati, sono 997 i nuovi positivi. In provincia di Cremona sono 29 i nuovi casi.

Continua, anche se lenta la diminuzione dei pazienti ricoverati nelle Terapie intensive: al momento sono 811 (-3). Più evidente la diminuzione dei degli ospedalizzati nei reparti normali: 5.763 (-133). Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 62 decessi - 3 in provincia di Cremona -, dato che porta il totale complessivo dei morti a 31.815.

