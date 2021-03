L'industria: "Sì, c'è luce in fondo al tunnel"

CREMONA (26 marzo 2021) - Le prossime quattro settimane vedranno prevalere le aziende in difficoltà, ma per la seconda metà dell’anno, il 60% delle società si aspetta la ripresa. Tra crisi e voglia di riscossa, tra pessimismo (nel breve periodo) della ragione e ottimismo (della volontà e non solo) in una prospettiva più ampia, offre comunque motivi di speranza il 2021 delle imprese cremonesi, secondo il sondaggio effettuato questo mese da Confindustria Cremona sui propri associati. L’obiettivo — spiega l’associazione di piazza Cadorna — è ovviamente quello di comprendere meglio la situazione attuale, anche nel confronto con il 2020, e formulare previsioni quanto più possibile realistiche e attendibili sull’anno in corso.

