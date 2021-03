In provincia di Cremona 4 vittime e 117 positivi

CREMONA (21 marzo 2021) - Sono 4.003 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 46.150 tamponi effettuati, su un totale di 7.693.804 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 90 decessi in regione, che portano il numero delle vittime complessive a 29.799. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 6.926, di cui 806 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 98.043 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 562.346 (+2.589). Gli attualmente positivi in totale sono 105.775 (+1.324). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 1094, Bergamo 314, Brescia 902 , Como 197, Cremona 117, Lecco 144, Lodi 58, Mantova 182, Monza e Brianza 470, Pavia 222, Sondrio 78, Varese 137.

