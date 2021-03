In provincia di Cremona 165 contagi e una vittima

[CLICCA QUI PER INGRANDIRE L'IMMAGINE]

CREMONA (3 marzo 2021) - In Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 55.611 tamponi processati, sono 4.590 i nuovi positivi (il rapporto contagiati e tamponi analizzati si attesta all'8,2%). In provincia di Cremona i casi aumentano e nelle ultime 24 ore sono 165. Il dato che continua a preoccupare è quello dei ricoveri nelle Terapie intensive: anche nelle ultime 24 ore è in aumento (506, +30). In sensibile crescita anche il numero degli ospedalizzati nei reparti normali: 4.545 (+137). Molto alto anche il numero dei decessi: 60 nelle ultime 24 ore - uno in provincia di Cremona -, dato che porta il totale complessivo nella regione a 28.518 dall'inizio della pandemia.

I nuovi casi per provincia: Milano: 1.026 di cui 431 a Milano città; Bergamo: 249; Brescia: 1.325; Como: 295; Cremona: 165; Lecco: 139; Lodi: 63; Mantova: 217; Monza e Brianza: 356; Pavia: 279; Sondrio: 83; Varese: 296.

Attualmente - secondo i dati forniti dall'Asst Cremona - all'Ospedale Maggiore del capoluogo ci sono 84 pazienti Covid. All'Oglio Po di Casalmaggiore, i ricoverati sono 26.

