I nuovi contagi in provincia sono 46

CREMONA (1 marzo 2021) - Sono 46 i tamponi positivi registrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In Lombardia sono 2.135 i nuovi positivi al Coronavirus a fronte di 20.571 tamponi effettuati: l'indice di positività sale al 10,3%. Le nuove vittime sono 42 (ieri 37). E' quanto si legge nel bollettino della Regione.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 20.571 (di cui 16.869 molecolari e 3.702 antigenici) totale complessivo: 6.670.200

- i nuovi casi positivi: 2.135 (di cui 84 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 511.811 (+3.432), di cui

3.850 dimessi e 507.961 guariti

- in terapia intensiva: 441 (+15)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.224 (+106)

- i decessi, totale complessivo: 28.403 (+42)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 770 di cui 281 a Milano città;

Bergamo: 275;

Brescia: 497;

Como: 79;

Cremona: 46;

Lecco: 55;

Lodi: 27;

Mantova: 124;

Monza e Brianza: 102;

Pavia: 83;

Sondrio: 0;

Varese: 25

Sono 13.114 i nuovi casi di Coronavirus in Italia a fronte di 170.633 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività del 7,68%. I decessi sono stati 246 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 192 registrati ieri. I guariti sono 10.894 e gli attuali positivi scendono a 424.333 (1.966 in meno rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 19.112, 474 in più rispetto a ieri. Le terapie intensive sono a 2.289 ricoverati (+51 unità) con 171 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare sono 402.932 persone. La regione con il maggior numero di casi è l’Emilia-Romagna (2.597), seguita proprio dalla Lombardia e dalla Campania (1.896).

