Nuovi uffici regionali del servizio fitosanitario, inaugurazione con Rolfi

CANNETO SULL'OGLIO (26 febbraio 2021) - L'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi ha inaugurato a Canneto sull'Oglio, insieme al sindaco Nicolò Ficicchia, i nuovi uffici del servizio fitosanitario regionale.

L'ufficio di Canneto, che è stato infrastrutturato con reti tecnologiche regionali, ospita 4 Ispettori fitosanitari. Il comodato gratuito è di 10 anni rinnovabile. Il Distretto vivaistico Canneto (Mantova) conta 150 vivai per un totale di 1500 ettari e 3.750.000 piante in produzione. Ogni anno vengono effettuate 120 spedizioni da 40.000 piante verso l'estero.

"Vogliamo proteggere le piante lombarde - ha sottolineato Rolfi - promuovendo il commercio sicuro. Il fitosanitario è una delle sfide principali per il futuro dell'agricoltura. Insetti alieni stanno portando danni enormi a tutto il comparto. Per questo abbiamo voluto un presidio nella zona di Canneto, uno dei distretti vivaistici più importanti d'Europa".

"Il complesso delle forze in campo per la gestione fitosanitaria in Lombardia - ha aggiunto Rolfi - ammonta a 92 unità effettive. Vogliamo ridurre la diffusione degli organismi nocivi e minimizzarne gli impatti sulla sicurezza alimentare, il commercio, la crescita economica e l'ambiente".

"Nelle scorse settimane - ha concluso l'assessore Rolfi - abbiamo approvato un Piano triennale fitosanitario da 6,4 milioni di euro e la Regione Lombardia ha assunto 20 nuovi funzionari che assumeranno il ruolo di Ispettori per potenziare il servizio".

