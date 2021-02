Era il 21 febbraio 2020: cominciava un incubo senza fine

CREMONA (21 febbraio 2021) - Era il 21 febbraio 2020 quando, all’ospedale di Codogno, il medico cremonese Annalisa Malara individuò il primo caso di Covid-19 in Italia e in Europa. Il giornale La Provincia di Cremona e Crema ripercorre dodici mesi di dramma e di resistenza ricostruendo la parabola umana della popolazione cremonese e traccia il bilancio della pandemia. Non mancano le testimonianze, i ricordi e le riflessioni di alcuni dei protagonisti della prima linea: chi ha affrontato il nemico nella trincea dei presidi ospedalieri, chi ha gestito l’emergenza dalla cabina di comando delle istituzioni.



