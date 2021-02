In provincia di Cremona 53 nuovi contagi

[CLICCA QUI PER INGRANDIRE L'IMMAGINE]

CREMONA (4 febbraio 2021) - Con 33.047 tamponi analizzati è di 1.746 il numero di nuovi casi positivi registrati in Lombardia e il rapporto fra contagi e tamponi processati è al 5,2%. In provincia di Cremona i nuovi positivi sono 53. Resta sostanzialmente inalterato il numero dei ricoveri: 362 in terapia intensiva (tre più di ieri) e 3.539 negli altri reparti (15 in meno). È di 40 il numero dei decessi che porta il totale da inizio pandemia a 27.299. Per quanto riguarda le altre province della Lombardia ecco i dati: a Milano sono stati segnalati 466 casi, di cui 182 in città, 437 a Brescia, 146 a Bergamo, 117 a Mantova, 115 a Pavia, 90 a Como, 88 a Monza, 65 a Varese, 61 a Lecco, 43 a Lodi e 23 a Sondrio.

