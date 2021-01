A Cremona contagi in crescita: 79

[CLICCA QUI PER INGRANDIRE L'IMMAGINE]

CREMONA (13 gennaio 2021) - In Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 31.880 tamponi analizzati, sono 2.245 i nuovi positivi (il rapporto positivi/tamponi si conferma al 7%). In provincia di Cremona gli ultimi dati segnano una crescita dei contagi che nelle ultime 24 ore sono 79. Sono in leggero decremento i ricoverati nelle Terapie intensive: 462 (-4). Crescono invece i pazienti ospedalizzati nei reparti normali: 3.651 (+10). Nelle ultime 24 ore in regione si registra altri 51 morti, dato che porta il totale complessivo delle vittime a 25.954.

