In provincia di Cremona 46 nuovi contagi e 2 vittime

CREMONA (2 gennaio 2021) - In Lombardia, a fronte di 11.758 tamponi analizzati sono 1.402 i nuovi positivi (il rapporto tra positivi e tamponi è dell'11,9%). In provincia di Cremona si registrano 46 nuovi contagi. Seppur di poco, 4 unità, aumentano i ricoverati in terapia intensiva: attualmente sono 491. Diminuiscono, invece, i pazienti ospedalizzati nei reparti normali: ora sono 3.293 (-59). Ancora alto il numero dei decessi: sono 78 nelle ultime 24 ore - 2 in provincia di Cremona -, dato che porta il totale complessivo a 25.281 morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

