In provincia di Cremona 86 nuovi contagi

CREMONA (25 dicembre 2020) - In Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 27.942 tamponi analizzati sono 2.628 i nuovi positivi (9,4% il rapporto tra nuovi contagi e tamponi processati). In provincia di Cremona si registrano 86 nuovi positivi, nella regione solo Sondrio ha numero migliori. Sostanzialmente stabile il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive: sono 522 (+1). In deciso calo invece il numero degli ospedalizzati in altri reparti: attualmente sono 3.976 (-202). Purtroppo resta ancora alto il numero delle vittime: 105 nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale dei decessi a 24.782.

