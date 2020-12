Il presidente Fontana: «A tutti oggi desidero dire grazie»

«Care e Cari Lombardi: Tanti Auguri!

Questo è certamente un Natale diverso, ma è sempre Natale.

In quest’anno così difficile, il mio primo pensiero è per chi non c’è più e per chi ha perso affetti e amici.

A Loro è rivolto il nostro ricordo.

Conosco bene i grandi sforzi e i sacrifici compiuti anche nei gesti quotidiani da ognuno di Voi.

A Tutti oggi desidero dire "Grazie!”

È innegabile, siamo stanchi.

Siamo stanchi delle limitazioni, delle regole che ci tengono distanti e dell’incertezza che pesa sul futuro.

Eppure, se guardo ai mesi trascorsi vedo una Comunità, vedo una Lombardia che ha dato prova di grande responsabilità, solidarietà e compostezza e che – come sempre abituata a fare – non si è mai tirata indietro.

Non è il momento di mollare.

Pensiamo a Tutti coloro che anche oggi, in queste ore, sono al lavoro. Dalla prima linea delle nostre strutture sanitarie a tutti coloro che contribuiscono a tenere sempre in moto la Lombardia.

Il mio impegno è rivolto soprattutto a far ripartire le nostre Comunità, rimarginando le ferite di una crisi non solo sanitaria ma anche economica, perché la nostra è una Regione che non lascia indietro nessuno.

Sono certo di poter contare su Tutti i Lombardi, su Donne e Uomini di grande talento, forza e determinazione: dalla nostra Lombardia, dipende il futuro dell’intero Paese.

A tutti Voi e alle Vostre famiglie auguro un Buon Santo Natale».

Attilio Fontana