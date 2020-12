Cremona TOP300 Imprese: oggi in regalo con La Provincia

CREMONA (16 dicembre 2020) - Il gotha dell’imprenditoria cremonese vale circa 14 miliardi di euro: a tanto ammonta, nel 2019, il fatturato delle 300 imprese principali della provincia, in crescita dell’1,5% rispetto all’anno precedente. L’unico numero a nove zeri del ranking – con il 2 davanti – è quello che dettaglia il giro d’affari dell’Acciaieria Arvedi: con 2 miliardi e spiccioli, il colosso industriale di Cremona guida (di certo non a sorpresa) la TOP300 delle imprese locali, stilata dal Cersi - Centro di Ricerca per lo sviluppo imprenditoriale dell’Università Cattolica — in collaborazione con il quotidiano La Provincia. La seconda piazza spetta ad un’altra società leader della metallurgia, specializzata nei semilavorati in rame, la Carlo Colombo di Pizzighettone, che è tra i player chiave del mercato nazionale e internazionale con ricavi che sfiorano il miliardo di euro. Sul terzo gradino del podio provinciale sale la Coim, big della chimica con quartier generale a Offanengo, che nel 2019 ha fatturato oltre 416 milioni di euro.



Le tre stelle più brillanti della galassia imprenditoriale cremonese risaltano nel quadro di un territorio che «non ostenta», ma «lavora, produce, eccelle», come evidenzia il direttore del quotidiano La Provincia, Marco Bencivenga, nell’editoriale che apre la pubblicazione, oggi in regalo a tutti i lettori del nostro giornale. La top ten dei bilanci prosegue con Arvedi Tubi Acciaio (400 milioni), Latteria Soresina (quasi 395 milioni), Intercos Europe (contoterzista per la produzione di cosmetici da oltre 290 milioni), Consorzio Casalasco del Pomodoro (273 milioni), Keropetrol (255 milioni), Ilta Inox (terza società del Gruppo Arvedi con un fatturato di 241 milioni) e Pini Italia (operatore nel settore delle carni con ricavi per 240 milioni).

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO