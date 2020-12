In provincia di Cremona 48 contagi e tre morti

CREMONA (15 dicembre 2020) - In Lombardia, a fronte di 27.676 tamponi processati, sono 2.404 i nuovi positivi (8,6% il rapporto fra positivi e tamponi). In provincia di Cremona i nuovi contagi sono 48 (numeri più bassi solo a Lodi e Lecco). Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-29) e nei reparti (-57). Resta sempre alto il numero delle vittime: altri 114 morti nelle ultime 24 ore - tre in provincia di Cremona -, numero che porta il totale a 23.991.

