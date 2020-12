In provincia di Cremona 50 contagi e 4 vittime

CREMONA (10 dicembre 2020) - Segnali di rallentamento della pandemia di Coronovirus: in Lombardia i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono stati 24.229 e i nuovi positivi sono 2.093 (il rapporto è dell'8,6%). In provincia di Cremona sono 50 i nuovi contagi (solo la provincia di Sondrio ha dati migliori). Mentre diminuiscono i pazienti ricoverati nelle Terapie intensive (-18) e anche quelli nei reparti (-114), resta ancora alto il numero delle vittime: i decessi sono stati 172 - 4 in provincia di Cremona -, numero che porta il totale complessivo a 23.449.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO