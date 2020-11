In provincia di Cremona 81 nuovi positivi e 4 vittime

CREMONA (27 novembre 2020) - Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-127) che in terapia intensiva (-9). Il numero dei tamponi effettuati è 40.931 e 5.389 sono i nuovi positivi (13,1%). I guariti/dimessi sono 15.054. In provincia di Cremona i nuovi positivi sono 81, il numero più basso fra tutte le province lombarde. I decessi in Lombardia sono stati 181, di cui 4 in provincia di Cremona.

