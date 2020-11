A Cremona 125 nuovi contagi e 2 vittime

CREMONA (26 novembre 2020) - A fronte di 44.231 tamponi processati nelle ultime 24 ore in Lombardia i nuovi positivi sono 5.697 (la percentuale si è abbassata al 12,8%). In provincia di Cremona i contagi sono 125 (solo Lodi e Sondrio hanno numeri leggermente migliori). Registra un leggero calo la pressione sulle terapia intensiva dove ci sono 934 ricoverati (-8). Scende anche il numero dei pazienti ospedalizzati negli altri reparti: 7.996 (-118). Sempre tragicamente alto, però, il numero delle vittime che nelle ultime 24 ore sono state 207 per un totale complessivo di 21.212 morti. Due decessi anche nella provincia di Cremona.

